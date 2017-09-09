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Сирийская армия освободила одно из нефтяных месторождений близ Дейр-эз-Зора

Международная панорама
9 сентября, 12:49 UTC+3 ТАСС

По информации агентства SANA, террористы понесли значительные потери

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hussein Mall

ТАСС, 9 сентября. Сирийские военные восстановили контроль над нефтяным месторождением Эт-Тайм близ Дейр-эз-Зора, освободив его от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и продолжают наступление в сторону города. Об этом в субботу сообщило агентство SANA.

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Сирийский город Дейр-эз-Зор. Досье

По его информации, террористы понесли значительные потери.

Город Дейр-эз-Зор был осажден ИГ в 2014 году, его восточные районы захвачены террористами. Снятие осады с административного центра восточной провинции позволит начать операцию по очистке от террористов долины реки Евфрат вплоть до границы с Ираком.

Освобождение провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены нефтяные и газовые месторождения, будет иметь важное значение для сирийской экономики и возобновления торговли с Ираком.

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