В ФРГ неизвестные агитируют голосовать за покойного экс-канцлера Вилли Брандта

БЕРЛИН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Около двух недель остается до выборов в Бундестаг. 24 сентября жители ФРГ изберут новый состав национального парламента, по итогам выборов будет сформирован новый кабинет министров и определен канцлер. Уже несколько недель по всей стране висят агитационные плакаты. В городе Леверкузен один из таких плакатов призывает голосовать за экс-канцлера Вилли Брандта, который возглавлял правительство с 1969 по 1974 год и скончался в 1992 году. Кто стоит за этой акцией, неизвестно.

Полноформатный плакат появился на улицах города в начале сентября, но когда точно, не уточняется. СМИ сообщили о нем 7 сентября, но как долго он провисел до этого, сказать сложно. Он является точной копией оригинала 1972 года и отсылкой к тогдашней предвыборной кампании. "Вилли Брандт остается канцлером. Голосуйте за социал-демократов", - гласит надпись на нем. В администрации города говорят, что жалоб от жителей не поступало, поэтому снимать его пока не собираются.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) заявили, что не имеют к этому отношения отношения. "Мы этого не делали. Но благодарим тех, кто поддерживает нашу избирательную кампанию", - сказала представитель регионального отделения СДПГ.

Тем временем ведущие германские партии бьют тревогу из-за растущего количества случаев вандализма, порчи и похищения предвыборных плакатов. В Христианско-демократическом союзе Ангелы Меркель сообщили, что в этом году злоумышленники испортили гораздо больше постеров, чем во время предыдущей кампании в 2013 году.

Представитель Левой партии Хендрик Тальхайм рассказал, что начали печатать новые плакаты, чтобы как-то компенсировать ущерб от вандалов. Но, по его словам, они просто не успевают за темпом, который взяли хулиганы - испорчено около 20% всех транспарантов. Аналогичные жалобы поступают от "зеленых" и от "Альтернативы для Германии", уточняет агентство DPA.