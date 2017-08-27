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Блок Меркель удерживает отрыв от СДПГ на уровне 15% за месяц до выборов

Международная панорама
27 августа, 11:28 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, августа. /ТАСС

Согласно результатам опроса, за ХДС/ХСС готовы голосовать 38% респондентов, за социал-демократов - 23%

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БЕРЛИН, 27 августа. /ТАСС/. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер ФРГ Ангела Меркель, потерял один процентный пункт в рейтинге политической популярности, но продолжает удерживать внушительный отрыв от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Согласно опубликованным в воскресенье результатам опроса социологической службы Emnid, консерваторы опережают ближайшего преследователя на 15 процентных пунктов.

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За блок Меркель готовы проголосовать 38% респондентов, за "красных" - 23%, что также на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее. Третьей по популярности политической силой являются Левая партия и Свободная демократическая партия Германии - у них по 9%. У правопопулистской "Альтернативы для Германии", которая на выборах попытается первый раз в своей истории попасть в Бундестаг, - 8%. Рейтинг "зеленых" составляет 7%.

Опрос был проведен среди 1 тыс. 886 жителей ФРГ в период с 17 по 23 августа.

Выборы в Бундестаг пройдут 24 сентября, по их итогам будет сформировано правительство и определен канцлер.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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