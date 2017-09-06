Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 57.85
€ 68.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер социал-демократов Германии обвинил Меркель в милитаризации страны

Международная панорама
6 сентября, 2:15 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, сентября. /ТАСС

Шульц отметил, что инициативы Меркель приведут Германию к существенному увеличению военного бюджета

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель ясно дала понять, что стремится к достижению поставленной НАТО цели по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП. Об этом лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил в опубликованном в среду интервью медийной группе Funke.

Смотрите также

Опросы: Меркель была убедительнее Шульца в теледебатах перед выборами в Бундестаг

Меркель и Шульц назвали "плохим" решение Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти"

Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом

"Меркель [в ходе выступления] в Бундестаге раскрыла карты, - отметил он. - Она ясно дала понять, что хочет значительно нарастить вооружения, чтобы достигнуть цели НАТО". Шульц указал на то, что если Германия будет соответствовать требованиям альянса, то ее оборонный бюджет в 2024 году будет примерно на €30 млрд превышать сегодняшние показатели.

Лидер СДПГ считает, что для разумного переоснащения Бундесвера [вооруженных сил ФРГ] будет достаточно повысить расходы на оборону на €3-5 млрд. "У граждан есть выбор: разница может быть направлена, как того хотим мы, на развитие образования, инфраструктуры и цифровых технологий или, как того хочет Христианско-демократический союз, на милитаризацию, которой еще не видывала Федеративная Республика", - подчеркнул кандидат в канцлеры от СДПГ.

24 сентября пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых на ближайшие четыре года будет назначен глава правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Фото
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
3
СМИ: в беспорядках в столице Аргентины пострадали 17 человек
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
2
Россия представила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
Госдолг Украины превысил $76 млрд
5
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
6
Глава Agritel назвал Россию главным конкурентом Франции на зерновом рынке
7
AP: ураган "Ирма" достиг пятой категории мощности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама