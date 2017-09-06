Лидер социал-демократов Германии обвинил Меркель в милитаризации страны

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель ясно дала понять, что стремится к достижению поставленной НАТО цели по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП. Об этом лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц заявил в опубликованном в среду интервью медийной группе Funke.

"Меркель [в ходе выступления] в Бундестаге раскрыла карты, - отметил он. - Она ясно дала понять, что хочет значительно нарастить вооружения, чтобы достигнуть цели НАТО". Шульц указал на то, что если Германия будет соответствовать требованиям альянса, то ее оборонный бюджет в 2024 году будет примерно на €30 млрд превышать сегодняшние показатели.

Лидер СДПГ считает, что для разумного переоснащения Бундесвера [вооруженных сил ФРГ] будет достаточно повысить расходы на оборону на €3-5 млрд. "У граждан есть выбор: разница может быть направлена, как того хотим мы, на развитие образования, инфраструктуры и цифровых технологий или, как того хочет Христианско-демократический союз, на милитаризацию, которой еще не видывала Федеративная Республика", - подчеркнул кандидат в канцлеры от СДПГ.

24 сентября пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых на ближайшие четыре года будет назначен глава правительства.