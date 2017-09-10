FAZ: Меркель вновь допустила полное прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

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БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз подвергла критике политику турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и допустила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС могут быть прекращены.
"Анкара все сильнее отдаляется от Европы и ее ценностей", - заявила глава немецкого кабмина в интервью, которое было опубликовано в воскресенье в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Меркель, будущие отношения с Анкарой будут обсуждаться на уровне ЕС в октябре. "Мы обращаем внимание на два пункта: во-первых, не вести сейчас переговоров о расширении таможенного союза, во-вторых, определиться с тем, нужно ли отложить или вообще прекратить переговоры о вступлении Турции [в ЕС]", - сказала канцлер.
По ее словам, задержания в Турции немецких граждан - "весомый и неприемлемый" со стороны Анкары шаг. "Мы должны тщательно обдумать наши действия. В нашем распоряжении множество вариантов", - сказала Меркель.
Отношения Германии и Турции ухудшились под влиянием целого ряда факторов. Один из них - задержания немецких граждан. Речь идет прежде всего о журналисте газеты Die Welt Денизе Юджеле, переводчице Мешале Толу и правозащитнике Петере Штойдтнере. По данным германского МИД, некоторые из задержанных подозреваются в поддержке терроризма, а также в участии в попытке госпереворота в минувшем году.