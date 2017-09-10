Компания "Укрзализныця" задерживает отправление на Украину поезда с Саакашвили

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога") задерживает отправление поезда, в котором на Украину из Польши, как ожидается, должен приехать экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Никто у Саакашвили не проверял документы, даже не установили его личность. Вместо этого заблокировали поезд, сделав пассажиров заложниками ситуации, которую создала украинская власть, лично Порошенко, по приказу которого сотни пассажиров оказались заблокированы в поезде", - объявил политик. Ранее по громкой связи в вагоне было объявлено, что "из-за нахождения в поезде человека без необходимых документов" отправление состава задержано.

Поезд "Интерсити", который связывает Перемышель с Киевом, стоит на станции в польском приграничном городе. В случае его отправления первой остановкой обозначен Львов, а первыми станциями на украинской территории станут Госграница или Мостиска.

Сам политик в окружении журналистов дает интервью на нескольких языках. Его, как и прежде, сопровождают несколько депутатов Рады, в том числе Юлия Тимошенко. Кроме того, в поезде появился экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

История гражданства

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись таким образом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июля 2017 года лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. В начале августа Саакашвили появлялся на различных мероприятиях в Польше, затем был в Литве и Венгрии.

Саакашвили объявил, что планирует вернуться в страну 10 сентября. Он попросил украинские власти не устраивать цирк из этого события, а неравнодушных граждан приехать на пункт пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области и поддержать его.

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут паспорт гражданина Украины у экс-губернатора Одесской области, если он попытается пересечь по нему границу.