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Маккейн: Китай может убедить лидера КНДР свернуть ракетно-ядерную программу

Международная панорама
10 сентября, 19:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, сентября. /ТАСС

По словам сенатора, США в принципе могут "смириться с таким положением дел, но это приведет к нуклеаризации" Корейского полуострова

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НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Китай способен убедить руководство КНДР прекратить свою ракетно-ядерную программу, но пока Пекин этого не делает. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), который возглавляет комитет по Вооруженным силам верхней палаты Конгресса США.

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Ему был задан вопрос, каким образом можно не допустить дальнейшего развития ракетно-ядерной программы КНДР. "Главное это Китай. Очевидно, что именно Китай способен обуздать [лидера КНДР] Ким Чен Ына. Пока они [китайцы] этого не делают и, более того, наращивают помощь (Пхеньяну - прим. ТАСС)", - утверждал сенатор.

По его словам, США в принципе могут "смириться с таким положением дел, но это приведет к нуклеаризации" Корейского полуострова. "Мы также можем пойти по пути усиления ракетной обороны, наращивания возможностей защищать Южную Корею. Иными словами, мы дадим ясно понять Ким Чен Ыну, что, если он будет вести себя демонстративно агрессивно, то добьется только прекращения существования (своего режима - прим. ТАСС)", - пояснил сенатор.

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Он выступил за дальнейшее "укрепление отношений (США - прим. ТАСС) с Японией и Южной Кореей". "На днях южнокорейское Министерство обороны призвало снова развернуть ядерные вооружения на юге Корейского полуострова. Я считаю, что нам (США - прим. ТАСС) следует крайне тщательно изучить данный вопрос", - отметил Маккейн.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Президент США Дональд Трамп, в частности, заявил, что Вашингтон рассматривает вариант полного разрыва торговых связей с теми государствами, которые ведут дела с КНДР.

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Персоны
Ким Чен Ын
Страны
КНДР Китай Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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