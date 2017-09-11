Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник, 11 сентября, распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, приговоренного к трем годам лишения свободы. Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

"Освободить от отбывания наказания гражданина государства Израиль Лапшина Александра Валерьевича, 1976 года рождения, приговоренного решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года к наказанию в виде лишения свободы", - говорится в тексте распоряжения азербайджанского президента.

Согласно документу, решение вступает в силу с 11 сентября.

По словам помощника главы азербайджанского государства по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, Лапшин в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль. Об этом Гасанов сообщил бакинскому информационному агентству АPA.

"Согласно распоряжению президента, Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания и, наверное, в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль", - сказал он. По словам Гасанова, "в настоящее время вопросом экстрадиции занимаются министерство иностранных дел Азербайджана и посольство Израиля в Баку".

20 июля Бакинский суд по тяжким преступлениям признал блогера виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана в составе организованной группы и приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах "носили туристический характер", а материалы, которые он публиковал в своем блоге, "не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста".

Блогер, имеющий российское, израильское и украинское гражданство, был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана и доставлен в Баку 7 февраля нынешнего года. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".