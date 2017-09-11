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Президент Азербайджана помиловал блогера Александра Лапшина

Международная панорама
11 сентября, 10:56 UTC+3

Соответствующее распоряжение было подписано в понедельник

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

© Михаил Метцель/ТАСС

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в понедельник, 11 сентября, распоряжение о помиловании блогера Александра Лапшина, приговоренного к трем годам лишения свободы. Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства.

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"Освободить от отбывания наказания гражданина государства Израиль Лапшина Александра Валерьевича, 1976 года рождения, приговоренного решением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года к наказанию в виде лишения свободы", - говорится в тексте распоряжения азербайджанского президента.

Согласно документу, решение вступает в силу с 11 сентября.

По словам помощника главы азербайджанского государства по общественно-политическим вопросам Али Гасанова, Лапшин в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль. Об этом Гасанов сообщил бакинскому информационному агентству АPA.

"Согласно распоряжению президента, Лапшин освобождается от отбывания оставшейся части наказания и, наверное, в ближайшее время будет экстрадирован в Израиль", - сказал он. По словам Гасанова, "в настоящее время вопросом экстрадиции занимаются министерство иностранных дел Азербайджана и посольство Израиля в Баку".

20 июля Бакинский суд по тяжким преступлениям признал блогера виновным в незаконном пересечении признанных на международном уровне государственных границ Азербайджана в составе организованной группы и приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лапшин заявил о желании быть экстрадированным в Израиль и в конце июля подал соответствующее прошение в министерство юстиции Азербайджана. На судебном процессе он не признал себя виновным, подчеркнув, что его поездки в Нагорный Карабах "носили туристический характер", а материалы, которые он публиковал в своем блоге, "не имели политического характера и являлись впечатлениями туриста".

Блогер, имеющий российское, израильское и украинское гражданство, был задержан в декабре 2016 года в Минске по запросу Азербайджана и доставлен в Баку 7 февраля нынешнего года. Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана".

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