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ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза

Международная панорама
12 сентября, 3:22 UTC+3 ТАСС

В Брюсселе отмечают, что препятствование деятельности меджлиса - серьезное нарушение прав крымских татар

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ТАСС, 12 сентября. Европейский союз осудил приговор в отношении заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента. Брюссель призвал освободить активиста, следует из заявления, которое обнародовала в понедельник внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

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"ЕС пристально следил за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении, к чему мы призываем и сегодня", - говорится в документе. В Брюсселе отмечают, что препятствование деятельности меджлиса - серьезное нарушение прав крымских татар. ЕС также требует освободить другого ранее задержанного активиста меджлиса Ильми Умерова, который обвиняется в сепаратизме.

Верховный суд Крыма в понедельник приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Защита намерена обжаловать решение суда.

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