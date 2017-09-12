ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза

В Гаване проводятся работы по ликвидации последствий урагана "Ирма"Происшествия 12 сентября, 4:27
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и СевастополеМеждународная панорама 12 сентября, 3:32
Британские депутаты приняли во втором чтении билль об отмене европейского законодательстваМеждународная панорама 12 сентября, 2:36
Небензя: РФ поддержала новые санкции против КНДР, так как не приемлет ее ядерные амбицииПолитика 12 сентября, 2:24
Черчесов: полный стадион на матче с "Динамо" показал, что интерес к сборной России естьСпорт 12 сентября, 1:59
В Госдепе считают, что встреча РФ и США в Хельсинки призвана рассеять заблужденияМеждународная панорама 12 сентября, 1:54
Захарова: сайты диппредставительств РФ унифицируют и переведут на российские серверыПолитика 12 сентября, 1:22
В посольстве РФ в США назвали комментарии об обысках на дипобъектах "издевательскими"Политика 12 сентября, 1:18
СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 12 сентября, 1:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 12 сентября. Европейский союз осудил приговор в отношении заместителя главы запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза по делу о массовых беспорядках у здания крымского парламента. Брюссель призвал освободить активиста, следует из заявления, которое обнародовала в понедельник внешнеполитическая служба ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
"ЕС пристально следил за делом Чийгоза и настаивал на его освобождении, к чему мы призываем и сегодня", - говорится в документе. В Брюсселе отмечают, что препятствование деятельности меджлиса - серьезное нарушение прав крымских татар. ЕС также требует освободить другого ранее задержанного активиста меджлиса Ильми Умерова, который обвиняется в сепаратизме.
Верховный суд Крыма в понедельник приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Защита намерена обжаловать решение суда.