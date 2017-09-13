Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ получило ответ от шеф-редактора немецкого журнала Focus с разъяснениями по поводу оскорбительной фразы в статье о Владимире Путине. Как сообщил в среду пресс-атташе Денис Микерин, дипмиссия продолжает настаивать на официальных извинениях со стороны издания.

"Вашу интерпретацию фразы относительно президента Российской Федерации, появившейся в последнем номере Focus, мы тщательно изучили и принимаем к сведению, - сообщил Микерин. - Однако согласиться с ней не можем. Хотя бы потому, что словосочетание harter Hund, которое вы приводите, отсутствует в тексте статьи". "В этой связи мы продолжаем рассматривать сложившуюся ситуацию как неприятный инцидент, который требует конкретных шагов, а именно, официального извинения редакции "Фокуса", - говорится в сообщении дипмиссии.

Немецкий еженедельный ранее в статье, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, опубликовал фразу "Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber kiene Angst vor dem Hund Putin", которая, по замыслу журнала, должна была переводиться как "Она боится путинской собаки, но не боится "крепкого орешка" Путина".

Позже журнал объяснил смысл слов, использованных в статье. Как сообщил в среду телеканал Deutsche Welle, издание лишь хотело назвать Путина "крепким орешком". "Посредством этой формулировки мы не собирались оскорбить или унизить [Путина]. Скорее в первую очередь это была ироничная игра слов. Немецкое слово "Hund" (прямой перевод - "собака") равносильно по значению с "harter Hund", что можно перевести как "крепкий орешек", - заявила телеканалу пресс-секретарь журнала Алиса Вагнер, добавив, что, к сожалению, иронию строки невозможно адекватно передать на русском языке".

В Кремле не следят за публикациями журнала Focus, но считают, что опубликованные в нем любые оскорбления, в том числе в адрес президента России Владимира Путина, недопустимы. "Любое оскорбление, конечно, недопустимо, и скорее это бросает тень на репутацию самого издания", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле не проявляют большого внимания к деятельности Focus из-за его "крайней субъективности".