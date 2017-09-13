Спецпредставитель Трампа: США выступают за перенос референдума в Иракском Курдистане

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ТАСС, 13 сентября. США выступают резко против намеченного на 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана.
Об этом заявил в Багдаде в среду специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк на встрече с курдским политическим блоком Движение за перемены "Горан".
"Мы потребовали принять резолюцию в курдском парламенте по переносу референдума, - приводит слова Макгурка телеканал Al Mayadeen. - Мы сообщили курдскому Движению за перемены, что Вашингтон против референдума в Курдистане".
По имеющейся информации, Макгурк побывал в среду в Сулеймание, которая входит в состав Иракского Курдистана, откуда направился в Багдад.