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ООН не будет помогать Курдистану в проведении референдума

Международная панорама
13 сентября, 1:25 UTC+3 ООН ООН 13, сентября. /ТАСС

Представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил, что развернутая в Ираке миссия ООН сосредоточена на поддержке центральных властей в Багдаде

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ООН, 13 сентября. /ТАСС/. ООН не участвует в организации и планировании референдума в Иракском Курдистане, который намечен на 25 сентября, и считает целостность Ирака чрезвычайно важным фактором региональной стабильности. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящее волеизъявление иракских курдов.

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"Мы абсолютно не вовлечены в организацию и планирование референдума", - сказал он. По словам Дюжаррика, развернутая в Ираке миссия ООН сосредоточена на поддержке центральных властей в Багдаде. "Я думаю, что национальное единство Ирака чрезвычайно важно для стабильности региона", - подчеркнул он.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в иракской Конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Багдад выступает против проведения намеченного референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом. Во вторник против проведения плебисцита проголосовал Совет представителей (парламент) Ирака, а глава МИД страны Ибрагим аль-Джаафари заявил, что референдум чреват серьезными последствиями для безопасности и стабильности региона.

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