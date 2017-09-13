ООН не будет помогать Курдистану в проведении референдума

ООН, 13 сентября. /ТАСС/. ООН не участвует в организации и планировании референдума в Иракском Курдистане, который намечен на 25 сентября, и считает целостность Ирака чрезвычайно важным фактором региональной стабильности. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящее волеизъявление иракских курдов.

"Мы абсолютно не вовлечены в организацию и планирование референдума", - сказал он. По словам Дюжаррика, развернутая в Ираке миссия ООН сосредоточена на поддержке центральных властей в Багдаде. "Я думаю, что национальное единство Ирака чрезвычайно важно для стабильности региона", - подчеркнул он.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в иракской Конституции 2005 года. Он является областью расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Багдад выступает против проведения намеченного референдума, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим основному закону Ирака. Центральные власти полагают, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом. Во вторник против проведения плебисцита проголосовал Совет представителей (парламент) Ирака, а глава МИД страны Ибрагим аль-Джаафари заявил, что референдум чреват серьезными последствиями для безопасности и стабильности региона.