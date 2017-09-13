Трамп подпишет принятую Конгрессом резолюцию, осуждающую "группы ненависти"

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подпишет принятую во вторник Конгрессом резолюцию, призывающую главу государства осудить "группы ненависти", которые стояли за трагическими событиями в городе Шарлотсвилле в августе этого года. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент дал ясно понять, что он осуждает ненависть, нетерпимость, расизм во всех их формах. Он продолжает придерживаться этих слов. В этом деле он очень последователен, - сказала Сандерс. - Он ждет [получение документа], чтобы сделать это [подписать его]. Пока он этого не сделал".

Во вторник Палата представителей Конгресса единогласно одобрила ранее принятую Сенатом резолюцию, призывающую Трампа осудить "группы ненависти", которые стояли за трагическими событиями в городе Шарлотсвилле в августе этого года.

Резолюция Конгресса призывает Трампа "осудить растущее число экстремистов, поддерживающих антисемитизм, ксенофобию и идеи превосходства белой расы". Авторы резолюции охарактеризовали произошедшее в Шарлотсвилле как "акт внутреннего терроризма" и призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса начать расследование преступлений, совершенных праворадикальными группировками.

Документ был принят в связи с событиями в Шарлотсвилле, где 12 августа произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников после решения местных властей демонтировать статую генерала Роберта Ли, воевавшего на стороне Конфедерации в Гражданской войне. В разгар беспорядков 20-летний неонацист на машине на большой скорости намеренно врезался в толпу активистов, выступавших против ультраправых. Погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали.

Президент ранее также назвал события в Шарлотсвилле актом терроризма. Однако Трамп обвинил в эскалации насилия обе стороны конфликта. По его словам, "есть группа с одной стороны, которая является плохой, и есть группа с другой стороны, которая также проявляла жестокость". Это заявление противоречило позиции большинства СМИ и лидеров Демократической и Республиканской партий, которые возложили вину за произошедшее только на защитников памятника. Противники Трампа обрушились на него с резкой критикой, обвинив его в симпатиях к правым радикалам.