Вице-премьер Украины: введение миротворцев ООН в Донбасс займет 6-8 месяцев

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Реализация решения о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс потребует не менее полугода, считает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"После принятия решения потребуется еще шесть-восемь месяцев, чтобы такая миссия могла быть направлена (в Донбасс). Поэтому я не вижу перспективы быстрого решения", - сказала Климпуш-Цинцадзе в четверг в интервью "Голосу Америки".

По ее словам, для Украины важно, чтобы миссия была размещена на границе между Украиной и Российской Федерацией, "на всей территории, не контролируемой Украиной". Кроме того, вице-премьер сказала, что по поводу миссии ООН Киев не считает целесообразным проводить консультации и согласования с лидерами провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.