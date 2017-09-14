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Шеф-редактор журнала Focus выразил сожаление в связи с некорректной формулировкой о Путине

Международная панорама
14 сентября, 23:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, сентября. /ТАСС

Роберт Шнайдер провел телефонный разговор с представителями посольства России в ФРГ

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БЕРЛИН, 14 сентября. /ТАСС/. Шеф-редактор немецкого журнала Focus Роберт Шнайдер выразил сожаление в связи с некорректной публикацией в последнем номере издания о президенте РФ Владимире Путине.

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Об этом говорится в сообщении издания, которое было опубликовано в четверг.

Шнайдер провел телефонный разговор с представителями посольства РФ в ФРГ.

"Был хороший разговор, в ходе которого я заверил, что мы не собирались оскорбить российского президента. Мне жаль, если люди все равно чувствуют себя оскорбленными", - приводятся в сообщении слова шеф-редактора.

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