Сеул резко осуждает новый ракетный пуск КНДР

СЕУЛ, 15 сентября. /ТАСС/. Республика Корея осудила проведенный КНДР в пятницу новый пуск баллистической ракеты. Об этом говорится в распространенном МИД заявлении.

"Безрассудная северокорейская провокация представляет собой очередной вызов международному сообществу", - отмечается в документе. Внешнеполитическое ведомство призвало Пхеньян отказаться от нагнетания напряженности и вернуться за стол переговоров по ракетно-ядерной программе.

МИД также подтвердил намерение решать проблему КНДР в тесной координации с США и другими партнерами.