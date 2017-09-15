Глава Пентагона назвал запуск ракеты КНДР безрассудным актом

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НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал очередной запуск Пхеньяном ракеты безрассудным актом. Глава Пентагона заявил об этом в четверг журналистам, сопровождающим его в поездке в штаб-квартиру Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США в Омахе (штат Небраска).
По словам Мэттиса, ракета "пролетела над Японией, из-за чего миллионы" граждан этой страны были вынуждены "искать убежища". Он назвал пуск ракеты "безрассудным актом со стороны Северной Кореи", передает агентство Associated Press (AP).
При этом, как отмечает AP, министр отказался отвечать на вопрос о возможном военном ответе со стороны США на действия Пхеньяна. "Я не хочу пока говорить об этом", - указал глава Пентагона, добавив, что президент США Дональд Трамп полностью проинформирован о случившемся.
Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС в Вашингтоне начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС капитан 2-го ранга Дэйв Бенхэм, США считают, что КНДР осуществила в пятницу запуск баллистической ракеты средней дальности.