Пентагон: КНДР произвела запуск баллистической ракеты средней дальности

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ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) США считают, что КНДР осуществила в пятницу запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм.
"Тихоокеанское командование обнаружило и отследило то, что мы считаем пуском одной северокорейской баллистической ракеты <...>. Первоначальная оценка указывает на пуск баллистической ракеты промежуточной дальности", - сказал Бенхэм. По его словам, ракета пролетела "над северной частью Японии перед тем, как упасть в Тихий океан восточнее Японии".
Согласно изложенным Бенхэмом сведениям, пуск был зафиксирован "близ Сунана", расположенного недалеко от столицы КНДР - Пхеньяна. Ракета "летела на восток", добавил официальный представитель ПАКОМ. Он отметил, что Пентагон работает с другими ведомствами правительства США "над более детальной оценкой" нынешнего ракетного запуска в КНДР. Согласно приведенным Бенхэмом данным, пуск состоялся в 11:57 четверга по гавайскому времени (00:57 пятницы мск).
Как подчеркнул Бенхэм, "баллистическая ракета не представляла угрозы Северной Америке". К этому выводу пришло американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), пояснил представитель ПАКОМ. Как он заявил, США сохраняют "непоколебимую приверженность" обеспечению "безопасности союзников в лице Республики Корея и Японии", а также "продолжают внимательно следить за действиями Северной Кореи".
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о новом ракетном пуске в КНДР. Данные об этом довел до сведения Трампа начальник аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, уточнила Сандерс.