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ВС Бразилии приостановит процесс против Темера до вынесения вердикта по иску его защиты

Международная панорама
15 сентября, 4:55 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 15, сентября. /ТАСС

Суд согласился с аргументами адвокатов президента и решил сначала вынести решение по иску о признании недействительными показаний, ставших основой для обвинений против Темера

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 сентября. /ТАСС/. Обвинения, выдвинутые в адрес президента Бразилии Мишела Темера, не будут направлены на рассмотрение национального парламента до тех пор, пока не будет принято окончательное решение о действительности имеющихся против главы государств доказательств. Соответствующее решение принял в четверг судья Федерального верховного суда (ФВС) республики Эдсон Факин.

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Суд согласился с аргументами адвокатов президента о том, что сначала требуется вынести решение по их иску о признании недействительными показаний, ставших основой для обвинений против Темера. В мае бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой президент страны якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью. Однако в начале сентября генпрокурор Бразилии Родригу Жано заявил, что в деле бизнесменов появились новые обстоятельства. В частности, по словам Жано, они скрыли от правоохранительных органов часть информации о совершенных преступлениях.

По мнению адвокатов Темера, из-за открывшихся данных все собранные против главы государства доказательства должны быть признаны недействительными. Однако генпрокурор не согласен с этой точкой зрения.

В четверг Жано направил в ФВС запрос о предъявлении Темеру обвинений в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию. Фигурантами этого дела также являются бывший спикер парламента Эдуарду Кунья, глава гражданской канцелярии Элисеу Падилья, генеральный секретарь администрации президента Уэллингтон Морейра Франку, экс-министр туризма Энрики Эдуарду Алвес и другие представители правящей Партии бразильского демократического движения (ПБДД).

Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.

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