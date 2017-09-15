Щедрые партнеры: Госдеп одобрил рекордные поставки вооружений в 2017 году

Американский еженедельник Defense News сообщил о том, что выданные в 2017 году Государственным департаментом США разрешения на поставки оружия по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) пробили отметку $75 млрд. Это рекордный показатель, более чем вдвое превышающий прошлогодний. О том, кто и что именно заказал у гигантов американского военно-промышленного комплекса, — в материале ТАСС.

Впереди Конгресс

Каждый финансовый год Управление военного сотрудничества (УВС) министерства обороны США подводит итоги по выданным Госдепом разрешениям на поставки вооружений за рубеж. Так, за период с 1 октября 2016 года по 12 сентября 2017 года (финансовый год закончится только через две недели) ведомство одобрило поставки на $75,9 млрд. Это огромная сумма — объем военного экспорта России за 2016 год, по словам президента Владимира Путина, составил чуть более $15 млрд. При этом Россия — второй в мире после США экспортер вооружений.

Впрочем, делать такие сравнения не совсем корректно, так как одобренные Госдепом поставки могут быть "зарублены" Конгрессом США, а некоторые — изменены в меньшую сторону. Бывает, что сами заказчики делают выбор в пользу других вооружений. В показатель 2017 финансового года, например, включено уведомление о поставке в Канаду 18 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet двух различных модификаций на сумму $5,23 млрд.

А переговоры по их приобретению были приостановлены Оттавой еще в июне.

Рекордный показатель

"Эти данные свидетельствуют об интересе наших партнеров к качеству продукции и услуг, которые мы предлагаем. Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок", — заявил представитель УВС капитан третьего ранга Патрик Эванс.

Как видно из данных УВС, с 2013 по 2016 год объем одобренных поставок по линии FMS не превышал и $40 млрд. А высокий показатель 2012 года объясняется крупной поставкой вооружений в Саудовскую Аравию.

Что, куда, за сколько

Самыми "желанными" продуктами американского ВПК в 2017 финансовом году стали истребители Boeing F-15QA (заказаны Катаром), Boeing F/A-18E/F (Кувейт и Канада) и Lockheed Martin F-16V (Бахрейн). Из вертолетов — военно-транспортные Boeing CH-47F Chinook (Саудовская Аравия) и ударные Boeing AH-64E Apache (Объединенные Арабские Эмираты). Вошли в список 2017 года и зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3, которые заказала Румыния.

В общей сложности 17 контрактов, направленных на согласование в Госдепартамент в 2017 году, были заключены на суммы, превышающие $1 млрд. При этом на период президентства Дональда Трампа УВС договорилось о сделках на сумму $28,7 млрд. Остальные контракты на $47,1 млрд были заключены еще при Бараке Обаме.

Александр Мосесов