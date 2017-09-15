Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Щедрые партнеры: Госдеп одобрил рекордные поставки вооружений в 2017 году

Международная панорама
15 сентября, 17:30 UTC+3

Заканчивающийся 1 октября финансовый год оказался урожайным для американского военно-промышленного комплекса. Львиная доля одобренных Госдепом поставок военной техники приходится на Ближний Восток

Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребители F/A-18 F/A-18 Super Hornet

Истребители F/A-18 F/A-18 Super Hornet

© Julian Abram Wainwright/Bloomberg via Getty Images

Американский еженедельник Defense News сообщил о том, что выданные в 2017 году Государственным департаментом США разрешения на поставки оружия по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) пробили отметку $75 млрд. Это рекордный показатель, более чем вдвое превышающий прошлогодний. О том, кто и что именно заказал у гигантов американского военно-промышленного комплекса, — в материале ТАСС.

Впереди Конгресс

Каждый финансовый год Управление военного сотрудничества (УВС) министерства обороны США подводит итоги по выданным Госдепом разрешениям на поставки вооружений за рубеж. Так, за период с 1 октября 2016 года по 12 сентября 2017 года (финансовый год закончится только через две недели) ведомство одобрило поставки на $75,9 млрд. Это огромная сумма — объем военного экспорта России за 2016 год, по словам президента Владимира Путина, составил чуть более $15 млрд. При этом Россия — второй в мире после США экспортер вооружений.

Смотрите также
Истребитель-бомбардировщик F-18 Super Hornet

Канада приостановила переговоры с Boeing о покупке истребителей F-18 Super Hornet

Впрочем, делать такие сравнения не совсем корректно, так как одобренные Госдепом поставки могут быть "зарублены" Конгрессом США, а некоторые — изменены в меньшую сторону. Бывает, что сами заказчики делают выбор в пользу других вооружений. В показатель 2017 финансового года, например, включено уведомление о поставке в Канаду 18 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet двух различных модификаций на сумму $5,23 млрд.

А переговоры по их приобретению были приостановлены Оттавой еще в июне.

Рекордный показатель

"Эти данные свидетельствуют об интересе наших партнеров к качеству продукции и услуг, которые мы предлагаем. Если сравнить уровни продаж за последние три года, то можно заметить тенденцию нарастания объема поставок", — заявил представитель УВС капитан третьего ранга Патрик Эванс.

Как видно из данных УВС, с 2013 по 2016 год объем одобренных поставок по линии FMS не превышал и $40 млрд. А высокий показатель 2012 года объясняется крупной поставкой вооружений в Саудовскую Аравию.

Что, куда, за сколько

Самыми "желанными" продуктами американского ВПК в 2017 финансовом году стали истребители Boeing F-15QA (заказаны Катаром), Boeing F/A-18E/F (Кувейт и Канада) и Lockheed Martin F-16V (Бахрейн). Из вертолетов — военно-транспортные Boeing CH-47F Chinook (Саудовская Аравия) и ударные Boeing AH-64E Apache (Объединенные Арабские Эмираты). Вошли в список 2017 года и зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3, которые заказала Румыния.

В общей сложности 17 контрактов, направленных на согласование в Госдепартамент в 2017 году, были заключены на суммы, превышающие $1 млрд. При этом на период президентства Дональда Трампа УВС договорилось о сделках на сумму $28,7 млрд. Остальные контракты на $47,1 млрд были заключены еще при Бараке Обаме.

Александр Мосесов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США ОАЭ Катар Канада Кувейт Бахрейн Румыния Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Налог на AliExpress": смогут ли россияне делать покупки в иностранных интернет-магазинах
2
Тиллерсон: такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям
3
Риди: WADA во многом не согласно с NADO, требующим отстранения России от Игр-2018
4
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
5
Шесть человек, из них один ребенок, пострадали от падения веток из-за ветра в Москве
6
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
7
В Подмосковье около 1,6 тыс. человек остались без света из-за грозы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама