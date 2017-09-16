NYT: глава ЦРУ добивается расширения полномочий в применении дронов против террористов

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Помпео добивается от президента США Дональда Трампа более широких полномочий в применении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения против террористов в Афганистане и других зонах вооруженных конфликтов. Трамп склонен пойти навстречу Помпео, сообщила в своей электронной версии в пятницу газета The New York Times.

В пику Обаме?

По сведениям газеты, в Белом доме пока изучают предложение директора ЦРУ, которое, однако, отвечает общему желанию отменить ограничения, наложенные на разведывательное управление при прежнем президенте Бараке Обаме, который стремился таким образом свести к минимуму число жертв среди мирного населения от ударов американских беспилотников.

Однако в администрации есть должностные лица, опасающиеся, что запрос Помпео может открыть путь к массированным операциям ЦРУ в таких странах, как Ливия, Сомали и Йемен, где Соединенные Штаты противодействуют террористической группировке "Исламское государство" (ИГ), сети "Аль-Каида" (обе организации запрещена в РФ) или им обеим.

Согласно данным источников издания, директор ЦРУ в последние недели доказывает президенту США, что ограничения времен Обамы контрпродуктивны и сужают возможности Вашингтона проводить антитеррористические операции за рубежом. В одном случае Помпео даже намекнул на согласие Трампа расширить полномочия ЦРУ в нанесении ударов с БПЛА по объектам террористов.

Начало антитеррористической кампании

Барак Обама в 2014 году отдал приказ о начале кампании по нанесению авиаударов по боевикам ИГ в Ираке. Позже эта операция распространилась и на Сирию.

Одновременно американское правительство в тот момент признавало, что хотело бы опираться при ведении этой операции на отдельную новую резолюцию Конгресса, который, в соответствии с конституцией США, дает разрешение на применение национальных вооруженных сил за рубежом. Однако предложенный Белым домом проект так и не был рассмотрен, так как большинство республиканцев считали подход Обамы недостаточно эффективным. При Дональде Трампе эта операция продолжилась, кроме того, американские военные принимают ограниченное участие в конфликте в Йемене.

Доклад о жертвах среди мирного населения

Летом прошлого года Белый дом распространил доклад директора национальной разведки США, согласно которому около 100 мирных граждан за семь лет погибли в четырех странах Азии и Африки в результате ударов американских БПЛА. Такой документ был подготовлен впервые и охватывал события в Пакистане, Йемене, Ливии и Сомали, где Пентагон и ЦРУ применяют беспилотники для нанесения ударов по террористическим группировкам, в том числе боевикам из "Аль-Каиды".

На тот момент за семь лет США нанесли в Пакистане, Йемене, Ливии и Сомали с помощью БПЛА 473 удара по террористам, уничтожив от 2372 до 2581 боевика. Использование в этих целях беспилотников в Афганистане, Ираке и Сирии в докладе не учитывалось, поскольку эти страны относятся к "районам активных военных действий" и там складывается совершенно иная оперативная обстановка.

Одновременно с публикацией этих сведений Обама подписал указ о мерах, направленных на предотвращение жертв среди мирного населения при проведении Пентагоном и ЦРУ контртеррористических операций с применением БПЛА.