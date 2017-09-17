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Представитель ФАТХ заявил, что движение возобновляет диалог с ХАМАС

Международная панорама
17 сентября, 22:16 UTC+3 КАИР КАИР 17, сентября. /ТАСС

Между ФАТХ и ХАМАС будет проведена двусторонняя встреча, после чего состоятся переговоры всех палестинских группировок

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КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Движение ФАТХ возобновляет диалог с ХАМАС и готово провести прямую встречу с его представителями. Об этом заявил в воскресенье член ЦК ФАТХ Аззам аль-Ахмед, отвечающий за процесс примирения между противоборствующими палестинскими фракциями.

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"Будет проведена двусторонняя встреча между ФАТХ и ХАМАС, после чего состоятся переговоры всех палестинских группировок, которые подписали соглашение о примирении от 5 мая 2011 года (подписано в Каире - прим. ТАСС)", - сказал он, приветствовав озвученные ранее в воскресенье хамасовцами решения после достигнутого при египетском посредничестве прогресса в преодолении раскола. Они, в частности, предусматривают роспуск административного комитета, созданного исламистами ранее в этом году для управления сектором Газа, беспрепятственный допуск к работе в прибрежном анклаве сформированного после очередных межпалестинских договоренностей в 2014 году правительства нацсогласия и организацию всеобщих выборов.

Аль-Ахмед, которого цитируют египетские СМИ, не назвал конкретной даты проведения первой за долгое время прямой встречи с ХАМАС. Между тем, он сообщил, что она состоится в Каире спустя неделею после того, как коалиционный кабинет начнет в полной мере функционировать в секторе и возьмет на себя все административные функции, включая управление погранпереходом "Рафах" на границе с Египтом.

При этом эмиссар ФАТХ подчеркнул, что его движение не планирует заключать каких-либо новых сделок с хамасовцами. "Нам нужно встретится и обсудить реализацию того, о чем мы уже договорились под патронажем Египта, - сказал он. - Соглашение, подписанное в 2011 году, до сих пор действует и охватывает все вопросы".

После силового захвата ХАМАС сектора в июле 2007 года палестинская автономия оказалась расколотой на две части - на прибрежный анклав под руководством исламистов и Западный берег реки Иордан во главе с легитимной с точки зрения мирового сообщества администрацией Махмуда Аббаса. С тех пор отношения между враждующими фракциями оставались крайне напряженными, а все попытки примирить их на протяжении последних лет не принесли ощутимых результатов.

Подвижек в преодолении раскола удалось добиться в течение минувшей недели, когда в Каире прошли отдельные переговоры представителей египетской разведки сначала с делегацией ХАМАС, а затем и с эмиссарами ФАТХ.

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Аббас, Махмуд
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Египет Израиль Палестина
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