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Премьер Японии считает, что дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик

Международная панорама
18 сентября, 6:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС

Синдзо Абэ отметил, что Пхеньян воспримет попытки разрешения ситуации на Корейском полуострове путем переговоров "как доказательство того, что другие страны капитулировали"

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ведение диалога с КНДР, учитывая регулярные ракетные и ядерные испытания, а также прошлый опыт, может только завести в тупик. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times.

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"Все стремятся к мирному решению северокорейской проблемы, и международное единение имеет первостепенное значение. Тем не менее, расстановка приоритетов в пользу дипломатии и подчеркивание важности диалога [с КНДР] не будет работать. История показывает, что в данном случае крайне необходимо давление со стороны международного сообщества", - отметил он.

Абэ напомнил о выходе КНДР в 1990-е годы из Международного агентства по атомной энергии и Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, по его мнению, шестисторонние переговоры по проблеме КНДР с участием Китая, России, США, Южной Кореи и Японии не принесли ожидаемых результатов.

"Учитывая это, а также продолжающиеся ракетные запуски и ядерные испытания, дальнейший диалог с Северной Кореей заведет в тупик. Пхеньян воспримет новые переговоры как доказательство того, что другие страны капитулировали, увидев успехи его ракетной и ядерной программ. Сейчас настало время оказать максимальное давление на Север, с этим не должно быть никаких промедлений", - добавил японский премьер.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Абэ, Синдзо
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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