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Трамп пригрозил продолжать давление на правительство Венесуэлы, если оно не изменит курс

Международная панорама
19 сентября, 2:56 UTC+3 ООН ООН 19, сентября. /ТАСС

Президент США на полях ГА ООН также призвал глав латиноамериканских государств усилить противодействие "невообразимому кризису" в Венесуэле

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил продолжить оказывать давление на правительство Венесуэлы, если оно не согласится изменить свой курс и восстановить демократию в стране. Об этом он заявил в понедельник во время официального ужина с лидерами латиноамериканских государств на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Народ Венесуэлы голодает, а страна разваливается, хотя прежде она была одной из богатейших в мире. Соединенные Штаты предпринимают важные шаги, чтобы режим понес ответственность, и мы планируем принимать дальнейшие меры, если правительство страны продолжит навязывать народу авторитарные правила", - сказал глава государства.

Трамп также выразил благодарность главам латиноамериканских государств за поддержку усилий по оказанию давления на правительство Венесуэлы и призвал их "делать еще больше для противодействия этому невообразимому кризису".

В августе Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней, соответственно.

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