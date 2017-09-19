Трамп пригрозил продолжать давление на правительство Венесуэлы, если оно не изменит курс

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ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пригрозил продолжить оказывать давление на правительство Венесуэлы, если оно не согласится изменить свой курс и восстановить демократию в стране. Об этом он заявил в понедельник во время официального ужина с лидерами латиноамериканских государств на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Народ Венесуэлы голодает, а страна разваливается, хотя прежде она была одной из богатейших в мире. Соединенные Штаты предпринимают важные шаги, чтобы режим понес ответственность, и мы планируем принимать дальнейшие меры, если правительство страны продолжит навязывать народу авторитарные правила", - сказал глава государства.
Трамп также выразил благодарность главам латиноамериканских государств за поддержку усилий по оказанию давления на правительство Венесуэлы и призвал их "делать еще больше для противодействия этому невообразимому кризису".
В августе Трамп подписал указ о введении новых санкций в отношении Венесуэлы. В частности, американским компаниям запрещены сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством этой страны и государственной нефтяной компанией PDVSA, со сроками погашения более 30 и более 90 дней, соответственно.