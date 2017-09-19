Правительство Молдавии обратилось в Конституционный суд по поводу конфликта с президентом

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии на специальном заседании во вторник приняло решение запросить Конституционный суд, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать предложенного премьером министра.

"Правительство обращается в Конституционный суд за пояснениями части 6 статьи 98 конституции Молдавии, чтобы разъяснить действия, которые могут предпринять премьер-министр и парламент страны, если президент повторно отказывается назначать министра. Действия правительства направлены на то, чтобы избежать блокировки министерства обороны", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее премьер Павел Филип высказал мнение, что президент Игорь Додон нарушит конституцию, если не утвердит повторно предложенного правительством кандидата в министры обороны Евгения Стурзу. Додон уже второй раз отклонил его кандидатуру, объяснив, что у Стурзы нет необходимого опыта для такой работы, и предложил на этот пост генерала Виктора Гайчука, который уже возглавлял оборонное ведомство в 2001-2005 годах.

В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдавии подчеркнул, что никогда не утвердит кандидатуру Стурзы. Он заявил, что его "позиция остается прежней", он настаивает "на профессиональном военном".

Отношения между ветвями власти в Молдавии обострились после того, как в сентябре правительство решило направить молдавских военных на учения НАТО на Украине вопреки запрету президента, который считается верховным главнокомандующим. В ответ Додон издал приказ, запрещающий военным покидать пределы страны без его разрешения, и потребовал отставки исполняющего обязанности министра обороны.

После этого лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк сообщил, что парламент соберется на специальное заседание, где примет ряд законов, ограничивающих деятельность главы государства. По его словам, в первую очередь будут внесены поправки в закон "О национальной обороне", которые позволят правительству направлять молдавских военных на учения за рубежом без согласия президента.