Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рада повторно рассмотрит запрет на работу в стране российских культурных центров

Международная панорама
19 сентября, 17:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС

По мнению депутата Ирины Фриз, поводом для возвращения к этому вопросу стало содействие отделения Россотрудничества в Киеве в отправке украинских школьников в РФ "с целью пропагандистской обработки"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Верховная рада в ближайшее время вновь рассмотрит законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Об этом во вторник сообщила депутат от фракции Блок Пера Порошенко Ирина Фриз.

"Законопроект о денонсации соглашения от 1998 года будет возвращен в Верховную раду", - написала она в Facebook. Депутат пояснила, что на основании этого соглашения, в частности, в Киеве работает Российский центр науки и творчества (Россотрудничество) в Киеве.

Смотрите также

СМИ: СБУ даст правовую оценку поездке украинских школьников в Россию

Глебова: на Украине проявляют огромный интерес к культурным центрам Россотрудничества

Россотрудничество: ОБСЕ отметит в своем обзоре нарушение прав русскоязычных на Украине

Россотрудничество: на Украине затягивают расследование нападений на представительства РФ

Фриз добавила, что в феврале 2016 года она уже вносила законопроект, направленный на денонсацию данного соглашения. "Однако тогда было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями аналогичных украинских культурных центров в РФ, и законопроект был временно отозван", - констатировала парламентарий.

Поводом для возвращения к этому вопросу, по мнению Фриз, стало содействие отделения Россотрудничества в Киеве в отправке украинских школьников в Россию "с целью пропагандистской обработки". В середине августа киевское отделение Российского центра науки и культуры сообщило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Это известие вызвало возмущение в Раде. А депутат Наталья Веселова потребовала проверить деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве на причастность к российским спецслужбам.

На территории Украины действует два отделения Россотрудничества - в Киеве и в Одессе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозы
2
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в Беслане
3
Россия привлекла внимание ООН к нарушениям прав человека в США, ЕС и на Украине
4
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
5
Ространснадзор подал в суд на омского водителя, который бесплатно возит односельчан
6
Трамп: мировое сообщество должно отвергнуть угрозы суверенитету, в том числе на Украине
7
Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама