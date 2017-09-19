Рада повторно рассмотрит запрет на работу в стране российских культурных центров

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Верховная рада в ближайшее время вновь рассмотрит законопроект о денонсации российско-украинского соглашения "Об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров". Об этом во вторник сообщила депутат от фракции Блок Пера Порошенко Ирина Фриз.

"Законопроект о денонсации соглашения от 1998 года будет возвращен в Верховную раду", - написала она в Facebook. Депутат пояснила, что на основании этого соглашения, в частности, в Киеве работает Российский центр науки и творчества (Россотрудничество) в Киеве.

Фриз добавила, что в феврале 2016 года она уже вносила законопроект, направленный на денонсацию данного соглашения. "Однако тогда было высказано предостережение, что принятие этого законопроекта приведет к закрытию российскими властями аналогичных украинских культурных центров в РФ, и законопроект был временно отозван", - констатировала парламентарий.

Поводом для возвращения к этому вопросу, по мнению Фриз, стало содействие отделения Россотрудничества в Киеве в отправке украинских школьников в Россию "с целью пропагандистской обработки". В середине августа киевское отделение Российского центра науки и культуры сообщило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!". Это известие вызвало возмущение в Раде. А депутат Наталья Веселова потребовала проверить деятельность Российского центра науки и культуры в Киеве на причастность к российским спецслужбам.

На территории Украины действует два отделения Россотрудничества - в Киеве и в Одессе.