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Джонсон заявил, что его визит в Москву прорабатывается

Международная панорама
20 сентября, 0:31 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел Великобритании сообщил, что визит может состояться, "когда это будет удобно обеим сторонам"

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сможет приехать в РФ, только когда по этому вопросу будут достигнуты двусторонние договоренности.

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"Мы работаем над этим, - сказал он во вторник журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. "Это может произойти, когда это будет удобно обеим сторонам", - пояснил министр.

"У нас была хорошая встреча (с Лавровым - прим. ТАСС)", - отметил Джонсон.

Министр иностранных дел Великобритании планировал свой визит в Россию на 10 апреля этого года, но объявил о его отмене за день до поездки из-за изменения ситуации в сирийском конфликте.

 

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