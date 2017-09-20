Джонсон заявил, что его визит в Москву прорабатывается

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что сможет приехать в РФ, только когда по этому вопросу будут достигнуты двусторонние договоренности.
"Мы работаем над этим, - сказал он во вторник журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. "Это может произойти, когда это будет удобно обеим сторонам", - пояснил министр.
"У нас была хорошая встреча (с Лавровым - прим. ТАСС)", - отметил Джонсон.
Министр иностранных дел Великобритании планировал свой визит в Россию на 10 апреля этого года, но объявил о его отмене за день до поездки из-за изменения ситуации в сирийском конфликте.