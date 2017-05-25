Захарова: отменив визит в Москву, глава МИД Великобритании нанес ущерб самому себе

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву не нанесла ущерба никому, кроме него самого. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Что касается отказа министра иностранных дел Великобритании от приезда в Москву, то большого ущерба он никому не нанес, кроме как себе", - сказала дипломат.

"Вопрос намного сложнее и серьезнее, в том что касается Великобритании и антитеррористического сотрудничества (с РФ). Между Москвой и Лондоном существует целый набор инструментов по совместной работе по противодействию терроризму, - отметила Захарова. - Это работа и по линии спецслужб, это и соответствующие механизмы, у нас есть опыт проведения консультаций, обмена информацией, горячие линии". "Все это было в одностороннем порядке заблокировано Великобританией достаточно продолжительное время назад", - подчеркнула она.

Визит Джонсона в РФ был запланирован на 10 апреля, однако буквально за два дня до приезда было объявлено о решении главы британского дипведомства отменить поездку. Министр тогда заявил, что ситуация в Сирии "в корне изменила положение дел".