Захарова: отменив визит в Москву, глава МИД Великобритании нанес ущерб самому себе

Бывший главбух "Седьмой студии" готова пойти на сделку со следствиемПроисшествия 25 мая, 17:16
ТАСС – генеральный информационный партнер Санкт-Петербургского книжного салонаНовости агентства 25 мая, 17:14
Приставы запросили средства для сноса единственного на Урале буддийского храмаНовости Урала 25 мая, 17:08
Президент Бразилии отменил указ о привлечении армии для обеспечения порядкаМеждународная панорама 25 мая, 17:06
Природные катаклизмы на Ставрополье и в Сибири глазами пользователей соцсетейПроисшествия 25 мая, 17:00
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 годуАрмия и ОПК 25 мая, 16:55
Правоохранительные органы Карелии не передавали РЕН ТВ видео с ДадинымПроисшествия 25 мая, 16:52
Создан Национальный атлас АрктикиНовости партнеров 25 мая, 16:44
WADA предложило Исинбаевой стать послом "чистого" спорта в РоссииСпорт 25 мая, 16:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву не нанесла ущерба никому, кроме него самого. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Что касается отказа министра иностранных дел Великобритании от приезда в Москву, то большого ущерба он никому не нанес, кроме как себе", - сказала дипломат.
"Вопрос намного сложнее и серьезнее, в том что касается Великобритании и антитеррористического сотрудничества (с РФ). Между Москвой и Лондоном существует целый набор инструментов по совместной работе по противодействию терроризму, - отметила Захарова. - Это работа и по линии спецслужб, это и соответствующие механизмы, у нас есть опыт проведения консультаций, обмена информацией, горячие линии". "Все это было в одностороннем порядке заблокировано Великобританией достаточно продолжительное время назад", - подчеркнула она.
Визит Джонсона в РФ был запланирован на 10 апреля, однако буквально за два дня до приезда было объявлено о решении главы британского дипведомства отменить поездку. Министр тогда заявил, что ситуация в Сирии "в корне изменила положение дел".