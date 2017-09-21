Тиллерсон заявил, что в КНДР есть признаки нехватки горючего

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. США считают, что появились первые признаки нехватки горючего в КНДР в результате введенных в отношении нее санкций. Об этом заявил в среду на встрече с журналистами госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Для того, чтобы санкции сработали, нужно время, - сказал он. - Мы уже видели первые признаки нехватки горючего у Пхеньяна".

По словам госсекретаря, судя по имеющимся у США данным, Пхеньян "начал запасать топливо в начале года в ожидании прихода новой [вашингтонской] администрации". Сейчас запасы горючего в КНДР "истощились, а новые поступления сократились", указал Тиллерсон.

"Я думаю, что мы с задержкой, но увидим свидетельства того, что и другие введенные санкции оказывают влияние [на КНДР]", - отметил он.

Госсекретарь также отметил, что у США "очень ограниченные" контакты с представительством КНДР при ООН.

"Мы поддерживаем очень ограниченные контакты с ними, - сказал он. - Поэтому мы не знаем, как там происходит процесс принятия решений".

По словам госсекретаря, ограниченные контакты Вашингтона с представителями официального Пхеньяна происходят на площадке ООН "время от времени". При этом он сказал, что не знает, может ли рассчитывать на "переговоры по существу" с "лицами, ответственными за принятие решений" в КНДР, поскольку не в курсе, какой реакции ожидать от них.

Ранее Тиллерсон заявлял, что нынешний курс Пхеньяна "неизбежно ведет к его еще больше изоляции". По словам госсекретаря, жесткие санкции, которые были наложены на КНДР, как полагают США на основании изучения предварительных признаков, "достигают эффекта".

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, включающий оружейное эмбарго, запрет на поставки в страну авиационного топлива и на закупку северокорейского угля, железной руды, стали, морепродуктов и других товаров. 11 сентября в ответ на проведенное Пхеньяном за неделю до этого ядерное испытание Совбез наложил на КНДР новые санкции, которые предусматривают запрет на импорт северокорейского текстиля, а также ограничения на поставки в страну нефти и продуктов ее переработки.

По оценкам американской стороны, вкупе с ограничениями, введенными предыдущими резолюциями СБ ООН, осуществление новых санкций позволит лишить КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров, которые в 2016 году составили около $2,7 млрд. Только на продаже текстиля страна заработала около $760 млн. Кроме того, принятая в понедельник резолюция позволит сократить поставки в КНДР продуктов нефтепереработки на 55% с нынешних 4,5 млн баррелей в год, а в общей сложности импорт в страну углеводородов в случае полного осуществления санкций снизится на 30%, сообщили в постпредстве США при ООН.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.