СМИ: власти Каталонии запретили заход в порт Паламос судну Гражданской гвардии

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ТАСС, 21 сентября. Правительство Каталонии запретило заход в порт города Паламос судну, на котором находятся сотрудники Гражданской гвардии, привлеченные к операциям, связанным с подготовкой к запланированному на 1 октября референдуму о независимости Каталонии. Об этом сообщает в четверг газета El Diario со ссылкой на советника департамента территорий в правительстве автономии Жозепа Рулла.
Издание отмечает, что судно направляется в другой порт на территории Каталонии, находящийся в ведении центрального правительства. По данным газеты El Independiente, судно входит в состав контингента, направленного в Каталонию министерством внутренних дел Испании для поддержания порядка во время референдума. В общей сложности три судна должны были дежурить в портах Барселоны, Таррагоны и Жироны. По информации издания, они могут вместить более 4500 человек и около 700 автомобилей.
Ранее, как сообщала газета el País, рабочие порта Барселоны на общем собрании приняли решение не обслуживать суда, которые министерство внутренних дел Испании использует для перевозки сотрудников полиции и Гражданской гвардии.
Гражданская гвардия Испании провела в среду ряд обысков в Барселоне. Были задержаны 12 человек, в том числе главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники еще ряда департаментов. По данным агентства EFE, обыски могли быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии. Вслед за этим Конституционный суд Испании аннулировал договоренности президиума парламента Каталонии, позволившие принять закон о проведении референдума.
В ответ на эти действия испанских властей более чем в 40 городах страны прошли акции протеста. Самый крупный митинг состоялся в Барселоне. В нем приняли участие до 40 тысяч человек.
6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.