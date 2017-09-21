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Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДР

Международная панорама
21 сентября, 16:55 дата обновления: 21 сентября, 17:15 UTC+3

По информации Reuters, ограничительные меры в отношении Пхеньяна не будет касаться нефтяного сектора

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США продолжат вводить санкции против КНДР. Об этом в четверг объявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой Афганистана Ашрафом Гани, которая проходит в Нью-Йорке.

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"Мы будем вводить больше санкций против Северной Кореи", - сказал Трамп, слова которого распространил пресс-пул Белого дома.

Одновременно с этим Белый дом сообщил о том, что приблизительно в 15:00 (22:00 мск) министр финансов Стивен Мнучин и постпред США при ООН Никки Хейли проведут брифинги для журналистов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что объявление о санкциях в отношении Пхеньяна не будет касаться нефтяного сектора.

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