Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДР

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Трамп заявил, что США продолжат вводить санкции против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 16:55
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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. США продолжат вводить санкции против КНДР. Об этом в четверг объявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой Афганистана Ашрафом Гани, которая проходит в Нью-Йорке.
"Мы будем вводить больше санкций против Северной Кореи", - сказал Трамп, слова которого распространил пресс-пул Белого дома.
Одновременно с этим Белый дом сообщил о том, что приблизительно в 15:00 (22:00 мск) министр финансов Стивен Мнучин и постпред США при ООН Никки Хейли проведут брифинги для журналистов.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что объявление о санкциях в отношении Пхеньяна не будет касаться нефтяного сектора.