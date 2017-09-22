Тиллерсон: Китаю надо резко усилить нажим на КНДР "пока не слишком поздно"

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китаю следует значительно усилить давление на КНДР, нацеленное на то, чтобы заставить Пхеньян пойти по пути денуклеаризации. Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, "сотрудничество со стороны Китая <...> будет иметь ключевое значение, если мировое сообщество хочет взять под контроль ядерную и ракетную угрозы, исходящие от Северной Кореи, и предотвратить катастрофическое разрастание нестабильности и конфликта на Корейском полуострове". "Если Китай действительно желает обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова, продвигать стабильность, избегать возникновения конфликта в этом чувствительном регионе прямо на его границах, то сейчас пришло время работать с остальными из нас, с остальной частью международного сообщества, чтобы оказать на Северную Корею такое давление, которое способно вынудить ее изменить свои стратегические расчеты пока не слишком поздно", - убежден Тиллерсон.

По его словам, КНДР "может исходить из того, что ядерные вооружения гарантируют выживание ее режима". Однако "в действительности ядерные вооружения явно ведут лишь к большей изоляции" Северной Кореи, убежден госсекретарь США.

"Режимы-"изгои", возможно, убедили себя в том, что стремятся получить ядерное оружие, чтобы <...> укрепить свою безопасность и престиж, но факт заключается в том, что ядерное оружие, скорее, приведет к подрыву и того, и другого", - продолжал Тиллерсон. На его взгляд, распространение ядерного оружия чревато "глобальной нестабильностью", поскольку, вероятнее всего, заставило бы все большее число стран добиваться получения таких арсеналов. "В таких обстоятельствах ядерное оружие является не инструментом взаимного сдерживания и стратегической стабильности, а средством дестабилизации", - предупредил Тиллерсон.

Одновременно он приветствовал решения об отказе от ядерного оружия или ядерных программ, принятые в свое время Белоруссией, Казахстаном, Украиной и ЮАР. "Республика Казахстан представляет собою особенно яркий пример мудрости отказа от ядерного оружия. <...> Украина сделала схоже смелый выбор", - считает госсекретарь США.