Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон: Китаю надо резко усилить нажим на КНДР "пока не слишком поздно"

Международная панорама
22 сентября, 3:07 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Госсекретарь США заявил, что сотрудничество со стороны КНР "будет иметь ключевое значение, если мировое сообщество хочет взять под контроль ядерную и ракетную угрозы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Китаю следует значительно усилить давление на КНДР, нацеленное на то, чтобы заставить Пхеньян пойти по пути денуклеаризации. Такое мнение выразил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия.

Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, "сотрудничество со стороны Китая <...> будет иметь ключевое значение, если мировое сообщество хочет взять под контроль ядерную и ракетную угрозы, исходящие от Северной Кореи, и предотвратить катастрофическое разрастание нестабильности и конфликта на Корейском полуострове". "Если Китай действительно желает обеспечить денуклеаризацию Корейского полуострова, продвигать стабильность, избегать возникновения конфликта в этом чувствительном регионе прямо на его границах, то сейчас пришло время работать с остальными из нас, с остальной частью международного сообщества, чтобы оказать на Северную Корею такое давление, которое способно вынудить ее изменить свои стратегические расчеты пока не слишком поздно", - убежден Тиллерсон.

По его словам, КНДР "может исходить из того, что ядерные вооружения гарантируют выживание ее режима". Однако "в действительности ядерные вооружения явно ведут лишь к большей изоляции" Северной Кореи, убежден госсекретарь США.

"Режимы-"изгои", возможно, убедили себя в том, что стремятся получить ядерное оружие, чтобы <...> укрепить свою безопасность и престиж, но факт заключается в том, что ядерное оружие, скорее, приведет к подрыву и того, и другого", - продолжал Тиллерсон. На его взгляд, распространение ядерного оружия чревато "глобальной нестабильностью", поскольку, вероятнее всего, заставило бы все большее число стран добиваться получения таких арсеналов. "В таких обстоятельствах ядерное оружие является не инструментом взаимного сдерживания и стратегической стабильности, а средством дестабилизации", - предупредил Тиллерсон.

Одновременно он приветствовал решения об отказе от ядерного оружия или ядерных программ, принятые в свое время Белоруссией, Казахстаном, Украиной и ЮАР. "Республика Казахстан представляет собою особенно яркий пример мудрости отказа от ядерного оружия. <...> Украина сделала схоже смелый выбор", - считает госсекретарь США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Китай Украина Казахстан Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ким Чен Ын сравнил речь Трампа в ООН с объявлением войны КНДР и пообещал жесткий ответ
2
США полностью поддержали идею Киева о вводе миссии ООН в Донбасс
3
"Локомотив" сложил полномочия: определились все участники 1/8 финала Кубка России
4
Трамп расширил полномочия минфина США по введению новых санкций против КНДР
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
США вводят 180-дневный запрет на посещение страны самолетами и судами, побывавшими в КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама