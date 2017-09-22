Небензя: выход США из иранской ядерной сделки даст "самый неправильный сигнал" КНДР

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе даст самый неправильный сигнал Северной Корее. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

"Иран и КНДР сегодня оказались связаны, потому что если США выйдут из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], это будет самый неправильный сигнал, который мы можем послать Северной Корее", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что применительно к Корейскому полуострову сейчас требуются еще большие дипломатические усилия чем те, которые понадобились для достижения иранской сделки. "Причем начинать нужно, не теряя времени, не дожидаясь, пока логика конфронтации окончательно возьмет верх", - указал Небензя.