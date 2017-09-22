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Гутерриш и Лавров обсудили Сирию, Украину и КНДР

Международная панорама
22 сентября, 5:33 дата обновления: 22 сентября, 5:41 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Кроме того, генеральный секретарь ООН и глава МИД РФ обменялись мнениями о реформе всемирной организации

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в четверг с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним ситуацию в Сирии и на Украине, а также кризис на Корейском полуострове и реформу всемирной организации. Об этом сообщили в канцелярии административного главы ООН.

"Они обменялись взглядами на реформу ООН и на ситуацию в мире, в особенности в Сирии, в целом на Ближнем Востоке и [кризис вокруг] КНДР. Они также обсудили вопросы мира и безопасности в Европе, включая Украину", - говорится в коммюнике по итогам встречи.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Сирия Украина
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