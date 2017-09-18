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Трамп призвал генсека ООН бороться с бюрократией и проводить реформы

Международная панорама
18 сентября, 17:40 дата обновления: 18 сентября, 18:01 UTC+3

Президент США заявил, что вклады стран - членов ООН в организацию должны быть равными

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США призывают генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша бороться с бюрократией во всемирной организации и проводить в ней реформы. Об этом в понедельник заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече в штаб-квартире ООН, посвященной реформам во всемирной организации.

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"Мы призываем генерального секретаря использовать все свои полномочия, чтобы преодолеть бюрократию, реформировать устаревшие системы и принимать уверенные решения для реализации главной миссии ООН", - сказал Трамп.

Президент США заявил, что Соединенные Штаты привержены реформам ООН и целям, которые стремится реализовать всемирная организация. "Мы хотим подтвердить свою приверженность реформам в ООН", - подчеркнул глава Белого дома.

Он выразил признательность Гутерришу за его усилия "по поиску путей улучшения деятельности ООН в целях развития, укрепления мира и безопасности". 

"Если мы будем работать сообща и претворять в жизнь реформы, эффективность ООН в деле укрепления мира повысится", - сказал глава администрации США.

По словам американского лидера, вклады стран - членов ООН в организацию должны быть равными. "Мы должны гарантировать, что никто, ни одна страна-член [ООН] не несет непропорциональную часть бремени. Как военном, так и в финансовом плане", - сказал американский лидер.

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"Мы также призываем к тому, что каждая миротворческая операция должна иметь четко определенные цели и шкалу для оценки ее успеха", - добавил он.

Трамп регулярно подвергает ООН критике за неэффективную работу и чрезмерное расходование средств. В последние месяцы Вашингтон - крупнейший донор организации - урезал финансирование ряда ее программ. До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета организации, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, которые обходятся в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на ООН и ее программы около $10 млрд в год. По мнению Трампа, такое распределение финансового бремени в ООН является "несправедливым". Он считает, что взносы США на миротворческую деятельность организации не должны превышать 25%.

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Персоны
Трамп, Дональд Гутерриш, Антониу
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