Глава департамента экономики Каталонии отправлен в отставку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Каталонии отправило в отставку главу департамента экономики автономии Жозепа Марию Жове. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

Это было сделано с целью защитить его от штрафа, наложенного на чиновника во вторник Конституционным судом Испании. "Лучший способ защитить этого человека - это отправить его в отставку", - сказал Туруль.

В четверг пленум Конституционного суда Испании единогласно принял решение оштрафовать причастных к организации референдума о независимости Каталонии за неподчинение его постановлениям, запрещавшим проведение плебисцита. Жозепа Марию Жове обязали ежедневно платить $12 тыс., а 15 членов территориальных администраций провинции - по $6 тыс. в качестве штрафа до тех пор, пока они не прекратят деятельность по организации референдума.

Гражданская гвардия Испании провела в среду ряд обысков в Барселоне. Были задержаны 12 человек, в том числе Жозеп Мария Жове, глава налогового ведомств Каталонии, а также сотрудники ряда департаментов. По данным агентства ЭФЭ, обыски могли быть связаны с поиском документации по запланированному референдуму о независимости автономии. Вслед за этим Конституционный суд Испании аннулировал договоренности президиума парламента Каталонии, позволившие принять закон о проведении референдума.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, который, с точки зрения Мадрида, является незаконным. Затем был подписан указ о проведении плебисцита 1 октября. Кроме того, каталонская палата утвердила закон, который будет регулировать выход из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.