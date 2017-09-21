СМИ: КС Испании оштрафовал членов правительства Каталонии за организацию референдума

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пленум Конституционного суда Испании единогласно постановил оштрафовать причастных к организации референдума о независимости Каталонии за неподчинение его решениям, запрещавшим проведение плебисцита.

Об этом в четверг сообщает газета El Confidencial.

По информации издания, глава департамента экономики автономии Жозеп Мария Жове приговорен к ежедневной уплате €12 тыс., а 15 членов территориальных администраций провинции - к €6 тыс. штрафа до тех пор, пока они не подчинятся центральному правительству.

Все они могут избежать наказания в случае, если откажутся от своих действий в течение 24 часов с момента публикации решения. В противном случае начисление штрафов начнется в 10 часов утра, следующего за днем вынесения вердикта.