Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированию

Международная панорама
22 сентября, 19:22 дата обновления: 22 сентября, 19:55 UTC+3

Глава ведомства также обвинил Вашингтон в отказе от сотрудничества с сирийцами для освобождения Дейр-эз-Зора

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

© Антон Новодережкин/ТАСС

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. США используют подконтрольные им террористические группировки, чтобы помешать сирийскому урегулированию. Об этом заявил в пятницу журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Смотрите также

Минобороны РФ призвало США и оппозицию не мешать борьбе сирийских войск с террористами

МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила

Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США

"Они недовольны успешными результатами "астанинского процесса", поэтому они используют свои инструменты, в том числе "Джебхат ан-Нусру" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), чтобы помешать достигнутым договоренностям", - сказал он.

По словам Муаллема, США не хотят признавать, что сирийцы участвуют в освобождении города Дейр-эз-Зора. "Американцы, как обычно, не хотят видеть сирийцев, освобождающих Дейр-эз-Зор наряду с Россией и Ираном, - сказал он. - Но это наша территория, и мы сделаем все, чтобы побороть "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

Атака на взвод полиции

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 сентября сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Атака, инициированная спецслужбами США, была отбита.

Смотрите также
Дейр-эз-Зор, Сирия

Сирийский город Дейр-эз-Зор. Досье

Рудской отметил, что одной из главных целей действий боевиков была попытка захватить подразделение военной полиции РФ, находившееся на наблюдательном пункте для контроля ситуации в зоне деэскалации. В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника.

Для освобождения полицейских была сформирована группа деблокирования, в состав которой вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военными - выходцами из Северного Кавказа, сирийского спецназа. При поддержке самолетов ВКС РФ кольцо окружения было прорвано, и российские военные с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск Сирии. В ходе операции получили ранения трое военных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
2
В Донецкой области взорвался склад боеприпасов
3
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Ребенок скончался на борту самолета Анадырь - Москва, экстренно севшего на Ямале
Темы дня
Новости партнеров
Реклама