МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированию

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. США используют подконтрольные им террористические группировки, чтобы помешать сирийскому урегулированию. Об этом заявил в пятницу журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Они недовольны успешными результатами "астанинского процесса", поэтому они используют свои инструменты, в том числе "Джебхат ан-Нусру" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС), чтобы помешать достигнутым договоренностям", - сказал он.

По словам Муаллема, США не хотят признавать, что сирийцы участвуют в освобождении города Дейр-эз-Зора. "Американцы, как обычно, не хотят видеть сирийцев, освобождающих Дейр-эз-Зор наряду с Россией и Ираном, - сказал он. - Но это наша территория, и мы сделаем все, чтобы побороть "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)".

Атака на взвод полиции

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 сентября сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" развернули во вторник широкомасштабное наступление на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Атака, инициированная спецслужбами США, была отбита.

Рудской отметил, что одной из главных целей действий боевиков была попытка захватить подразделение военной полиции РФ, находившееся на наблюдательном пункте для контроля ситуации в зоне деэскалации. В результате нападения бандитов взвод военной полиции в количестве 29 человек оказался блокированным и в течение нескольких часов отражал атаки превосходящего противника.

Для освобождения полицейских была сформирована группа деблокирования, в состав которой вошли подразделения Сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военными - выходцами из Северного Кавказа, сирийского спецназа. При поддержке самолетов ВКС РФ кольцо окружения было прорвано, и российские военные с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск Сирии. В ходе операции получили ранения трое военных.