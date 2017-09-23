Теффт: США не будут отменять визовые программы для России

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США не намерены отменять визовые программы для россиян. Об этом сказал посол США в России Джон Теффт в интервью, запись которого опубликована на странице посольства США в Facebook.
"Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определенно нет, все программы будут продолжены", - сказал он.
Теффт отметил, что сотрудники посольства США в РФ стараются обработать "как можно больше визовых случаев так быстро, как только могут". "Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество выдаваемых виз по всем категориям, чтобы самые разные люди могли приезжать к нам: бизнесмены, студенты или туристы".
По словам посла, США хотят, чтобы "как можно больше россиян посетило Америку". "Это наша политика, мы активно работаем над популяризацией въездного туризма в США. И как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель - никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом", - отметил он.
Теффт добавил, что посольство прилагает "огромные усилия", чтобы перестроить свою работу после сокращения численности сотрудников по требованию российской стороны. Посол отметил, что из-за недостатка сотрудников посольству "пришлось временно сократить объем" визовых услуг.