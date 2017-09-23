Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Теффт: США не будут отменять визовые программы для России

Международная панорама
23 сентября, 13:05 дата обновления: 23 сентября, 13:21 UTC+3

Посол США в России отметил, что сотрудники стараются увеличить количество выдаваемых виз, чтобы "как можно больше россиян посетило Америку"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США не намерены отменять визовые программы для россиян. Об этом сказал посол США в России Джон Теффт в интервью, запись которого опубликована на странице посольства США в Facebook.

"Иногда спрашивают, будут ли отменены визовые программы в США. Определенно нет, все программы будут продолжены", - сказал он.

Смотрите также
Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Теффт отметил, что сотрудники посольства США в РФ стараются обработать "как можно больше визовых случаев так быстро, как только могут". "Мы делаем все возможное, чтобы увеличить количество выдаваемых виз по всем категориям, чтобы самые разные люди могли приезжать к нам: бизнесмены, студенты или туристы".

По словам посла, США хотят, чтобы "как можно больше россиян посетило Америку". "Это наша политика, мы активно работаем над популяризацией въездного туризма в США. И как это ни парадоксально, иногда пресса освещает эту тему таким образом, что создается впечатление, будто наша цель - никого к себе не впускать. Дело обстоит совершенно противоположным образом", - отметил он.

Теффт добавил, что посольство прилагает "огромные усилия", чтобы перестроить свою работу после сокращения численности сотрудников по требованию российской стороны. Посол отметил, что из-за недостатка сотрудников посольству "пришлось временно сократить объем" визовых услуг.

Смотрите также

В посольстве США заявили, что россияне могут получать американские визы в любой стране

США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве

Губернатор Калифорнии готов помочь получить визы США студентам из России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США
Персоны
Теффт, Джон
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп: Трамп в переговорах с РФ по Украине готов выстроить "сильную позицию"
2
Причиной землетрясения в КНДР мог быть взрыв
3
В Донецке произошло покушение на министра доходов и сборов ДНР
4
Массимо Каррера: истерика вокруг "Спартака" поднимается извне
5
Источник: Калинин задержан в рамках дела об угрозах киносетям в связи с показом "Матильды"
6
Почти 100 стран поддержали призыв к ограничению вето в Совбезе ООН
7
Госдеп: миссия ООН в Донбассе обеспечит условия для проведения местных выборов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама