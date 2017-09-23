В посольстве США заявили, что россияне могут получать американские визы в любой стране

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Граждане России могут подавать заявления на американские визы в любой стране мира. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.
"Обратили внимание на сообщение СМИ о том, что США "рекомендуют" российским гражданам подавать заявления на визу на Украине", - отметила она.
В диппредставительстве разъяснили данные утверждения. "Граждане России, как и любых других стран, могут подавать заявления на американскую визу в любых странах", - подчеркнула Олсон.
"Рассмотрение всех визовых заявлений проводится на индивидуальной основе согласно закону США", - добавила она.