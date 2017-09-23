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В посольстве США заявили, что россияне могут получать американские визы в любой стране

Международная панорама
23 сентября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, сентября. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон "рекомендует" российским гражданам подавать заявления на Украине

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Граждане России могут подавать заявления на американские визы в любой стране мира. Об этом заявила в субботу ТАСС официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон.

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"Обратили внимание на сообщение СМИ о том, что США "рекомендуют" российским гражданам подавать заявления на визу на Украине", - отметила она.

В диппредставительстве разъяснили данные утверждения. "Граждане России, как и любых других стран, могут подавать заявления на американскую визу в любых странах", - подчеркнула Олсон.

"Рассмотрение всех визовых заявлений проводится на индивидуальной основе согласно закону США", - добавила она.

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