Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянам

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Захарова прокомментировала решение США по ограничению выдачи виз россиянамПолитика 24 августа, 11:49
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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия с недоумением и сожалением рассматривает решение США по ограничению выдачи виз. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем это решение [о приостановке выдачи виз США российским гражданам] с недоумением и сожалением", - сказала Захарова.
"Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им какие-то невыносимые условия для получения российских виз и таким образом мстить непонятно кому, - подчеркнула дипломат. - Мы выступаем за взаимодействие и сотрудничество". По ее словам, Россия отдает себе отчет в том, что сотрудничество двух стран осуществляется в первую очередь в интересах людей, "которые живут по разные стороны океана". "Создавать им намеренные сложности - это не наш метод", - подчеркнула она.
Она также отметила, что российские загранучреждения в США продолжат работать в обычном режиме и выполнять все свои функции.
"Поэтому российские загранучреждения в США продолжат работать в обычном режиме и выполнять весь объем своих функций", - заверила дипломат.
"Как мы понимаем, главной причиной этого решения стали не технические сложности, с которыми столкнулась очень хорошо оснащенная американская консульская служба. В основе явно лежат соображения политического характера", - отметила официальный представитель МИД РФ. "Эта на скорую руку придуманная история о том, что это якобы результат действий РФ, не имеет под собой никакой почвы", - добавила она.