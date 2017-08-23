Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США могут рассмотреть возможность возобновления выдачи виз не только в Москве

Международная панорама
23 августа, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, августа. /ТАСС

Вопрос о возобновлении выдачи виз США в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке рассмотрят после 1 сентября, сообщил замглавы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство США после 1 сентября рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи виз не только в Москве, но и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Смотрите также
Сотрудник полиции у здания американского посольства в Москве

Приостановка выдачи американских виз в России: причины и сроки

Об этом в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" сообщил в среду заместитель главы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри.

"После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке", - сказал он.

21 августа посольство США в РФ объявило о приостановке с 23 августа выдачи неиммиграционных виз россиянам. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве.

Смотрите также

Выдача виз США для граждан России. Досье

Посол США: приостановка выдачи виз россиянам не является местью

Рябков считает, что в ситуации с визами США принесли в жертву идею свободы

В МИД РФ объяснили проблемы с выдачей виз неэффективностью работы дипмиссии США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приостановка выдачи россиянам виз США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Виновник ДТП на Волоколамском шоссе задержан в Москве
2
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
3
Умер посол России в Судане
4
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
5
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
6
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
7
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама