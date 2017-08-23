США могут рассмотреть возможность возобновления выдачи виз не только в Москве

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Посольство США после 1 сентября рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи виз не только в Москве, но и в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Об этом в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" сообщил в среду заместитель главы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри.
"После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке", - сказал он.
21 августа посольство США в РФ объявило о приостановке с 23 августа выдачи неиммиграционных виз россиянам. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве.