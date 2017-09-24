СМИ: сотни человек протестуют у здания в Берлине, где правые отмечают успех на выборах

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих устроили в воскресенье вечером акцию в центре восточной части Берлина, где члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) празднуют свой успех на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает агентство dpa.
По его данным, на одном из нижних этажей здания на площади Александерплац члены АдГ арендовали помещение, где отмечают успех на выборах. Некоторые из них из окон здания вступают в словесную перепалку с демонстрантами на площади. В митинге протеста участвуют около 300 человек, среди них много антифашистов. Люди выкрикивают обвинения в адрес правых популистов и держат плакаты с лозунгами наподобие "Расизм не альтернатива".
К месту демонстрации стянуты дополнительные силы полиции.
Согласно данным экзитполов, основанная в 2013 году АдГ, которая впервые будет представлена в Бундестаге, оказалась на третьем месте с 13,5% голосов. Ранее лидер партии Александер Гауланд пообещал "объявить охоту" на нынешнего канцлера Ангелу Меркель.