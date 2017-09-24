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СМИ: сотни человек протестуют у здания в Берлине, где правые отмечают успех на выборах

Международная панорама
24 сентября, 21:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

По данным экзитполов, партия "Альтернатива для Германии" получила 13,5% голосов и впервые будет представлена в Бундестаге

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих устроили в воскресенье вечером акцию в центре восточной части Берлина, где члены ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) празднуют свой успех на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает агентство dpa.

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По его данным, на одном из нижних этажей здания на площади Александерплац члены АдГ арендовали помещение, где отмечают успех на выборах. Некоторые из них из окон здания вступают в словесную перепалку с демонстрантами на площади. В митинге протеста участвуют около 300 человек, среди них много антифашистов. Люди выкрикивают обвинения в адрес правых популистов и держат плакаты с лозунгами наподобие "Расизм не альтернатива".

К месту демонстрации стянуты дополнительные силы полиции.

Согласно данным экзитполов, основанная в 2013 году АдГ, которая впервые будет представлена в Бундестаге, оказалась на третьем месте с 13,5% голосов. Ранее лидер партии Александер Гауланд пообещал "объявить охоту" на нынешнего канцлера Ангелу Меркель.

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