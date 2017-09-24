Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Багдад отдаст под суд госслужащих за подготовку плебисцита в Иракском Курдистане

Международная панорама
24 сентября, 22:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, сентября. /ТАСС

Багдад также намерен попросить прокуратуру начать следствие в отношении чиновников, которые обеспечивают подготовку и проведение референдума о независимости

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Официальные иракские власти намерены отдать под суд служащих госструктур, которые примут участие в подготовке и проведении референдума о независимости Иракского Курдистана, запланированного на 25 сентября. Об этом сообщил телеканал Alsumaria, цитируя постановление министерского комитета по национальной безопасности правительства Ирака, заседание которого прошло в воскресенье в Багдаде.

Смотрите также
Город Эрбиль в преддверии референдума о независимости Иракского Курдистана

Ненужный референдум: почему весь мир выступает против независимости Иракского Курдистана

"Правительственный комитет обсуждал меры, которые будут приняты специальными комиссиями [в отношении Иракского Курдистана], включая возвращение средств со счетов курдских властей, организаций и ответственных лиц, полученных от экспорта нефти", - говорится в документе, принятом по окончании заседания.

Кроме того, Багдад намерен обратиться в прокуратуру страны с просьбой "начать следствие в отношении всех служащих государственных учреждений, которые обеспечивают подготовку и проведение референдума, противоречащего постановлениям иракского суда".

Ранее сообщалось, что иракский кабинет уже потребовал от властей Иракского Курдистана передать под контроль Багдада пограничные пункты, включая аэропорты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский генерал погиб в Сирии в результате минометного обстрела ИГ
2
Пашков: чемпион СССР по хоккею Толмачев запомнился хорошей игрой и веселым характером
3
Дочь бывшего вратаря сборной СССР по хоккею задержана за убийство отца
4
Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Меркель заявила, что рассчитывала на лучший результат на выборах в Бундестаг
7
Минобороны РФ: спецназ США беспрепятственно пропускает через позиции ИГ отряды СДС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама