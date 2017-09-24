Багдад отдаст под суд госслужащих за подготовку плебисцита в Иракском Курдистане

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МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Официальные иракские власти намерены отдать под суд служащих госструктур, которые примут участие в подготовке и проведении референдума о независимости Иракского Курдистана, запланированного на 25 сентября. Об этом сообщил телеканал Alsumaria, цитируя постановление министерского комитета по национальной безопасности правительства Ирака, заседание которого прошло в воскресенье в Багдаде.
"Правительственный комитет обсуждал меры, которые будут приняты специальными комиссиями [в отношении Иракского Курдистана], включая возвращение средств со счетов курдских властей, организаций и ответственных лиц, полученных от экспорта нефти", - говорится в документе, принятом по окончании заседания.
Кроме того, Багдад намерен обратиться в прокуратуру страны с просьбой "начать следствие в отношении всех служащих государственных учреждений, которые обеспечивают подготовку и проведение референдума, противоречащего постановлениям иракского суда".
Ранее сообщалось, что иракский кабинет уже потребовал от властей Иракского Курдистана передать под контроль Багдада пограничные пункты, включая аэропорты.