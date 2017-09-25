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Вице-спикер Рады: депутаты не видели текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

Международная панорама
25 сентября, 15:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

По словам Оксаны Сыроед, президент Украины Петр Порошенко знакомит с документом зарубежных партнеров, но пока так и не показал его парламентариям

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады до сих пор не имели возможности познакомиться с текстом законопроекта о реинтеграции Донбасса, который анонсирует президент Украины Петр Порошенко и его окружение. Об этом в понедельник заявила журналистам вице-спикер Рады Оксана Сыроед.

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"Президент Порошенко разъезжает по миру и всем рассказывает, кроме депутатов Рады, о законопроекте о реинтеграции Донбасса. Все это происходит за спинами украинских парламентариев. Депутаты Рады этот законопроект в глаза не видели", - сказала Сыроед.

Поэтому, по ее словам, трудно сейчас что-то комментировать. "Самое удивительное, что законопроект был переведен на английский язык для ознакомления наших зарубежных партнеров. А ознакомить с ним депутатов президент не считает нужным", - добавила Сыроед.

Вице-спикер также отметила, что сейчас Порошенко много говорит о миротворческой миссии ООН в Донбассе. "Но мы, депутаты, так и не знаем, какой мандат будет у этой миссии", - сказала Сыроед.

Она считает, что законом о реинтеграции Донбасса президент Порошенко "пытается расширить свои полномочия". "Документом фактически ликвидируется местное самоуправление. Порошенко данный документ хочет использовать как инструмент давления на местные органы власти", - полагает вице-спикер Рады.

Порошенко расширит полномочия

Постоянный представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее в понедельник заявила, что пункт о введении миротворческих сил ООН может быть внесен в законопроект о реинтеграции Донбасса. По ее словам, законопроект подготовлен уже на 99%, за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается. Луценко сообщила, что текст документа занимает "11-12 страниц", она с ним детально ознакомилась.

"Мы вводим понятие самообороны в соответствии с 51 статьей Устава ООН: это даст нам возможность выйти из понятия "антитеррористическая операция" и перейти к легитимности применения Вооруженных сил Украины, сил специального назначения и Национальной гвардии Украины", - рассказала Луценко.

Она полагает, что законопроект окончательно подготовят до конца сентября, а в начале октября он будет представлен парламенту.

Луценко сообщила ранее, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. "Предполагается, что президент будет иметь право [без разрешения Рады] вводить чрезвычайное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - заявила Луценко.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что о военном положении заговорили сейчас, вероятнее всего, чтобы избежать внеочередных выборов. "Будут введены некоторые ограничения, скажем, на свободу слова, на проведение выборов, на перемещение людей, товаров и особенно оружия. Там очень большой перечень мероприятий. Но отдельно оговорены те, которые не подлежат ограничению - ряд конституционных прав граждан", - утверждает эксперт.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.

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