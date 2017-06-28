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МИД РФ: принятие закона о реинтеграции Донбасса отодвинет перспективу мира в регионе

Политика
28 июня, 14:09 дата обновления: 28 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В ведомстве выразили обеспокоенность в том, что новый закон может вступить в противоречие с минскими соглашениями

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Принятие закона о реинтеграции Донбасса, который активно обсуждают на Украине, отодвинет перспективу скорого наступления мира на юго-востоке страны. Об этом заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Андрей Руденко, выступая на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. Текст выступления был размещен в среду на сайте российского дипведомства.

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По его словам, в Москве глубоко убеждены в отсутствии альтернативы выполнению минских соглашений. "Разговоры об их нерелевантности, о неких новых форматах урегулирования вредят переговорному процессу, уводя внимание с субстанции переговоров на второстепенные вопросы", - подчеркнул дипломат.

"Внимательно следим за дискуссиями на Украине по новому законопроекту о реинтеграции Донбасса, - отметил Руденко. - Обеспокоены тем, что новый закон может вступить в противоречие с минскими соглашениями, поставить под вопрос проведения в Донбассе местных выборов, перспективы вступления в силу законов об особом статусе и амнистии".

"Тревогу вызывает и то, что обсуждение новой инициативы происходит на фоне нарастающей воинственной риторики, угроз прибегнуть к силе, использовать в том числе "югославский опыт, - указал Руденко. - Если это произойдет, перспектива скорого мира на юго-востоке [Украины] отодвинется далеко и надолго".

Ранее представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщала, что законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает дополнительные полномочия Петра Порошенко. В частности, президент получит право (без разрешения Рады) вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. По словам заместителя главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Раде Алексея Гончаренко, документ также предусматривает невозможность проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей.

"Дорожная карта" по Донбассу

В ведомстве отметили, что работа над "дорожной картой" по Донбассу идет тяжело в первую очередь из-за попыток Киева пересмотреть условия Минских договоренностей. 

"Работа над [дорожной] картой в рамках нормандского формата идет тяжело, в первую очередь из-за попыток Украины пересмотреть условия Минских соглашений. Несмотря на сложности, работа продолжается", - отметил дипломат.

"На саммитах "нормандского квартета" [Россия, Украина, Франция, ФРГ] в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах достигнуты договоренности о синхронизации политических и военных шагов. Эта концепция положена в основу будущей "дорожной карты", которая должна структурировать и детализировать процесс реализации Минских договоренностей, - отметил Руденко. - Подчеркиваю - детализировать, а не выхолостить или изменить суть согласованных в Минске решений".

Наблюдатели ОБСЕ на Украине

В МИД добавили, что Москва решительно осуждает любые запугивания и угрозы в адрес наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, работающих на Украине. 

"Хотел бы поблагодарить руководство и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ), которые работают на Украине в тяжелых и опасных условиях, - сказал дипломат. - Решительно осуждаем любые запугивания и угрозы в адрес наблюдателей, откуда бы они ни исходили, ограничения свободы их передвижения".

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"Вместе с тем обратили внимание на то, что после трагического случая с подрывом автомобиля патрулирование СММ в наибольшей степени оказалось ограничено именно на территории под контролем правительства - там оказалось значительно меньше дорог с твердым покрытием, - отметил Руденко. - Там же давно существуют целые зоны, куда доступ наблюдателям полностью закрыт".

Российский дипломат также призвал руководство и наблюдателей СММ теснее сотрудничать с представителями Донецка и Луганска, не манипулировать отчетами и статистикой и строго следовать закрепленным в мандате высоким стандартам объективности и беспристрастности.

В районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 23 апреля автомобиль СММ ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии - прим. ТАСС) получили ранения. После этого происшествия представители организации неоднократно призывали стороны конфликта обеспечить безопасность СММ ОБСЕ и не препятствовать ее работе. В народной милиции ЛНР и Министерстве госбезопасности республики заявили, что в районе Пришиба неоднократно фиксировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.

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