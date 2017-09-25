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Меркель: ХДС не будет разрывать партийный союз с ХСС

Международная панорама
25 сентября, 15:54 UTC+3 БЕРЛИН 25, сентября. /ТАСС

Канцлер ФРГ добавила, что пока не думает о возможности перевыборов в Бундестаг в случае, если ей не удастся найти партнеров по коалиции

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Канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель

Канцлер ФРГ, лидер Христианско-демократического союза Ангела Меркель

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель не планирует разрывать союз с баварским Христианско-социальным союзом (ХСС). Об этом она заявила в понедельник на пресс-конференции в Берлине, комментируя сообщения о том, что в Баварии подумывают над пересмотром отношений с ХДС.

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В понедельник издание Focus Online сообщило о том, что Зеехофер вынес на обсуждение однопартийцев вопрос о выходе из единой с ХДС фракции. Впоследствии агентство DPA со ссылкой на источники в партии заявило, что на заседании правления ХСС предложение было отклонено.

"Я нахожусь в постоянном контакте с [председателем ХСС] Хорстом Зеехофером, - сказала Меркель. - Ничего не изменилось, я в их распоряжении".

По словам Меркель, она не намерена полностью исключать переговоры с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции. Ранее в СДПГ, которая до сих пор правит в ФРГ совместно с блоком Меркель, сказали, что партия уходит в оппозицию. "Я услышала заявление СДПГ. Но мы будем оставаться в контакте и с СДПГ", - отметила она. По ее словам, цель - "сформировать стабильное правительство".

Канцлер ФРГ также заявила на пресс-конференции, что пока не думает о возможности перевыборов в Бундестаг в случае, если ей не удастся найти партнеров по коалиции. "Я советую каждому принять результаты голосования. Дискуссии о перевыборах - это пренебрежение исходом голосования", - подчеркнула Меркель. По ее словам, консерваторы выиграли выборы и тем самым получили от избирателей четкое поручение сформировать правительство.

Перевыборы в Бундестаг возможны, если блоку ХДС/ХСС не удастся договориться о коалиции либо со Свободной демократической партией и "зелеными", либо с социал-демократами. Только эти два варианта позволяют получить большинство в парламенте ФРГ, необходимое для создания коалиции.

 

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Выборы в Бундестаг - 2017
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