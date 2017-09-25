В "Альтернативе для Германии" призвали покинувшую фракцию Фрауке Петри выйти из партии

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БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Лидер партийного списка партии "Альтернатива для Германии" на выборах в Бундестаг Алис Вайдель призвала сопредседателя партии Фрауке Петри выйти из партии. Соответствующее заявление распространило в понедельник агентство DPA. Ранее Петри сообщила о выходе из фракции этой политической силы в новом Бундестаге из-за разногласий с более радикальным крылом партии.
"После сегодняшнего скандала с Фрауке Петри, который ни с чем не сравнится по части безответственности, я призываю ее уйти с должности и выйти из рядов партии, чтобы не наносить вред", - отметила Вайдель.
В понедельник утром Петри на пресс-конференции заявила о своем выходе из парламентской фракции партии. После этого неожиданного заявления она покинула пресс-конференцию, отказавшись отвечать на дальнейшие вопросы. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Александер Гауланд, выступавший кандидатом от партии в канцлеры, заявил, что для него шаг Петри оказался неожиданностью. Позже он даже назвал шаг Петри "ударом в спину".