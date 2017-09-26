Суд обязал "Ощадбанк" рассекретить информацию об $1 млрд, якобы принадлежащих Януковичу

Головин: в составе "Манчестер Юнайтед" не стоит выделять кого-тоСпорт 26 сентября, 17:12
Бушманов: матч с "Ливерпулем" показал конкурентоспособность молодежной команды "Спартака"Спорт 26 сентября, 17:03
Гончаренко: у ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 17:01
Гончаренко: футболист ЦСКА Фернандес может сыграть против "Манчестер Юнайтед"Спорт 26 сентября, 16:58
Каррера вошел в символическую сборную экс-игроков, ныне тренеров команд ЛЧ сезона-2017/18Спорт 26 сентября, 16:51
Никитин: матчи ЧМ-2018 в Нижегородской области пройдут на высочайшем уровнеСпорт 26 сентября, 16:47
Уральские сельхозпроизводители досрочно перешли на электронную ветеринарную сертификациюНовости Урала 26 сентября, 16:42
Сорокин: отставки губернаторов не повлияют на подготовку регионов к ЧМ-2018Спорт 26 сентября, 16:40
Россияне взяли в кредит 2,7 трлн рублей за семь месяцев 2017 годаЭкономика и бизнес 26 сентября, 16:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал "Ощадбанк" рассекретить информацию о якобы наличии у экс-президента Украины Виктора Януковича счета с арестованными $1,15 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН. Соответствующее ходатайство подал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
"Суд постановил взыскать с ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" ["Ощадбанк"] информацию о сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича по состоянию на 10 ноября 2016 года", - передает агентство.
Представители "Ощадбанка" заявили, что выполнение решения повлечет за собой раскрытие банковской тайны. В связи с необходимостью подтверждения этой информации суд перенес заседание на 16 декабря 2017 года.
Адвокатское объединение "Авер Лекс", представляющее интересы Януковича, ранее сообщило, что "Ощадбанк" по сути опроверг распространенную в СМИ информацию о наличии у экс- президента счета в этом банке. Адвокаты подали иск в отношении председателя правления банка Андрея Пышного об опровержении распространенной им недостоверной информации о средствах экс-президента.
Сердюк неоднократно заявлял, что у Януковича есть только около 31 млн гривен (около $1,1 млн) и около $84 тыс. личных средств в "Ощадбанке", что документально подтверждено и обнародовано.