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Суд обязал "Ощадбанк" рассекретить информацию об $1 млрд, якобы принадлежащих Януковичу

Международная панорама
26 сентября, 16:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Представители "Ощадбанка" заявили, что выполнение решения повлечет за собой раскрытие банковской тайны

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева обязал "Ощадбанк" рассекретить информацию о якобы наличии у экс-президента Украины Виктора Януковича счета с арестованными $1,15 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН. Соответствующее ходатайство подал адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

"Суд постановил взыскать с ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" ["Ощадбанк"] информацию о сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах Януковича Виктора Федоровича, открытых в ПАО "Государственный сберегательный банк Украины", и стоимости ценных бумаг, которые приобретены и/или хранятся по поручению Януковича Виктора Федоровича по состоянию на 10 ноября 2016 года", - передает агентство.

Представители "Ощадбанка" заявили, что выполнение решения повлечет за собой раскрытие банковской тайны. В связи с необходимостью подтверждения этой информации суд перенес заседание на 16 декабря 2017 года.

Адвокатское объединение "Авер Лекс", представляющее интересы Януковича, ранее сообщило, что "Ощадбанк" по сути опроверг распространенную в СМИ информацию о наличии у экс- президента счета в этом банке. Адвокаты подали иск в отношении председателя правления банка Андрея Пышного об опровержении распространенной им недостоверной информации о средствах экс-президента.

Сердюк неоднократно заявлял, что у Януковича есть только около 31 млн гривен (около $1,1 млн) и около $84 тыс. личных средств в "Ощадбанке", что документально подтверждено и обнародовано.

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