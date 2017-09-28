В США заявили, что освобожденный из тюрьмы в КНДР студент умер из-за повреждений мозга

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти американского студента Отто Вомбиера, который был освобожден из тюрьмы в КНДР в июне этого года и вскоре после этого скончался, были некие полученные ранее повреждения мозга, характер которых установить уже невозможно. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Цинциннати (штат Огайо) коронер округа Гамильтон Лакшими Саммарко, ее выступление транслировалось местным филиалом телеканала ABC.

Как указала Саммарко, указанная травма в конечном счете стала причиной недостатка кислорода в мозге Вомбиера, которая и привела к его смерти. "Мы не знаем, что произошло с ним и вызвало эти повреждения мозга более чем за год до того, как он умер", - констатировала коронер. Она выразила уверенность в том, что выяснить это на данном этапе уже невозможно, если только информацию не предоставят те, кто знает, что случилось с американцем.

Саммарко не подтвердила слова отца Вомбиера, который ранее на этой неделе в интервью телеканалу Fox News сообщил, что его сыну во время пребывания в КНДР, предположительно, изуродовали зубы клещами. По словам коронера, никаких оснований для таких утверждений нет. Она указала, что тело Вомбиера осмотрел в том числе и дантист.